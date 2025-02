Con nota del 13 febbraio il Ministero del Lavoro informa sul decreto interministeriale 16 gennaio 2025, n. 45, attuazione del sostegno al reddito CIGS in deroga, per i lavoratori dei call center.

Si tratta dell’indennità corrisposta per un massimo di 12 mesi e rifinanziata per il 2025 dall’art. 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Venti milioni di euro, a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione.

