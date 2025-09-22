Con nota del 16 settembre il Ministero del Lavoro ha informato sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 del Decreto 7 agosto 2025, n. 125 Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Il provvedimento, già in vigore, definisce le modalità di vigilanza su gli ETS “iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS“.
