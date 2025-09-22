  

registro-nazionale-terzo-settore
Terzo settore, normativa, aggiornamenti.

In GU il decreto sulla vigilanza sugli Enti del Terzo Settore

Scritto da il Brevi

Con nota del 16 settembre il Ministero del Lavoro ha informato sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 del Decreto 7 agosto 2025, n. 125 Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.

Il provvedimento, già in vigore, definisce le modalità di vigilanza su gli ETS “iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS“.

