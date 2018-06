ROMA – Valutazione di impatto. Il Garante per la protezione dei dati personali informa circa la pubblicazione dell’aggiornamento 1 giugno 2018 del software per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) rilasciato lo scorso aprile.

Si tratta del programma creato dalla CNIL Autorità francese per la protezione dei dati e tradotto per la versione italiana dal Garante stesso. Ricordiamo ancora una volta che: “NON costituisce un modello al quale fare riferimento in ogni situazione di trattamento, essendo stato concepito soprattutto come ausilio metodologico per le PMI. Offre in ogni caso un focus sugli elementi principali di cui si compone la procedura di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Potrebbe costituire quindi un utile supporto di orientamento allo svolgimento di una DPIA, ma non va inteso come schema predefinito per ogni valutazione d’impatto che va integrata in ragione delle tipologie di trattamento esaminate”.

Info: Garante Privacy, aggiornamento software valutazione di impatto

