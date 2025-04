Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, Misure urgenti in materia di polizze catastrofali. In vigore dal 31 marzo 2025. Approvato dal Governo il 28 marzo.

Il decreto differisce quanto previsto dall’articolo 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n.213, ovvero l’obbligo di “stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale” sia per le medie che per le piccole imprese. In particolare le nuove scadenze sono:

imprese di medie dimensioni 1° ottobre 2025;

piccole e microimprese 31 dicembre 2025.

Invariato il termine invece per le grandi imprese, 1° aprile 2025.

Differenze anche per quanto riguarda l’applicazione del comma 102 dello stesso articolo: “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte

delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. A decorrere dall’obbligo assicurativo per piccole e medie imprese, a novanta giorni per le grandi.

