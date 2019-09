L’articolo 17 del Testo Unico sicurezza sul lavoro indica tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quindi all’apice dei molteplici adempimenti necessari alla sicurezza, la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento.

Il Dvr Documento valutazione dei rischi viene illustrato dall’articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi, comma 2. Viene redatto al termine della valutazione, con data certa e sottoscrizione del datore di lavoro e ai fini di prova della data deve essere sottoscritto anche dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente.

Deve contenere in sintesi la relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per condurla, misure di prevenzione e protezione e Dpi, programma per il miglioramento progressivo della sicurezza, procedure e ruoli, Rspp – Rls – Medico competente coinvolti nella valutazione, mansioni e rischi specifici.

Va realizzato di nuovo dopo nuova valutazione in caso di nuova impresa da parte del datori di lavoro. E come indicato nell’articolo 29 deve essere rielaborato in caso di modifiche al processo produttivo che implicheranno la rielaborazione della valutazione.

“comma 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salutee sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato”.

Il Dvr va tenuto nell’unità produttiva al quale si riferisce.

Qui per la consulenza e l’assistenza Tutto626 nella stesura del DVR e nell’aggiornamento.

