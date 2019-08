I Datori di Lavoro di aziende ove siano presenti operatori che manovrano carrelli elevatori, devono assicurare che questi siano in grado di movimentare tali attrezzature in sicurezza, al fine di ridurre la probabilità di infortuni per li operatori stessi e per i colleghi che transitano nelle zone di manovra.

L’obbligo della formazione per le attrezzature considerate pericolose è disciplinato dal Titolo III del D.Lgs 81/2008 che con l’articolo 69 definisce rispettivamente le attrezzature come “il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”, il loro impiego come “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro”, e la zona pericolosa come: “qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso”.

In considerazione di tale presupposto normativo, risulta evidente che per tutte le attività pericolose condotte con attrezzature che possano comportare rischi per gli operatori, sia direttamente coinvolti nelle manovre che astanti, debbano essere predisposte adeguate misure di prevenzione e protezione rivolte a evitare incidenti e infortuni.

Con l’articolo 73, comma 1, il Testo Unico sulla Sicurezza ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che sia eseguita la formazione di base e gli aggiornamenti periodici per legge per gli addetti alla guida di carrelli elevatori, ovvero“per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente”. I successivi Accordi del 22 febbraio 2012 tra lo Stato e le Regioni, (pubblicati in GU 60 del 12 marzo 2012), hanno individuato le attrezzature pericolose per le quali vige l’obbligo di formazione (Allegato A) e quindi disciplinato per ognuna di esse le modalità, i contenuti e le durate dei percorsi formativi abilitanti e degli aggiornamenti periodici.

Per tutti gli operatori addetti alle manovre di queste attrezzature Tutto626 propone il corso di formazione di base e il corso di aggiornamento periodico.

