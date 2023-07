Interventi per la gestione istituzionale e integrata dell’emergenza caldo e vademecum per il lavoro con esposizione ad alte temperature. Questo quanto notificato dal Ministero del Lavoro il 20 luglio.

Il Ministero ha informato circa un confronto avvenuto il 20 luglio con Ministero della Salute, Inl, Inps, Inail e associazioni datoriali e sindacali per imbastire proposte immediate per misure organizzative e buone prassi sull’emergenza caldo e per eventuali modifiche alla normativa corrente.

Contestualmente ha pubblicato il nuovo vademecum Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature. Che contiene in sintesi:

effetti del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza;

settori di attività più coinvolti (industria, lavoro all’aperto, costruzioni, agricoltura e silvicoltura, operatori sanitari e di emergenza, lavoratori indoor e stress climatici);

riferimenti del TU;

segnalazione del PAf Portale Agenti Fisici ;

; segnalazione documento Inail;

buone prassi e prevenzione per ognuno degli ambienti citati;

indicazioni Inps sulla CIGO, smart working e integrazioni salariali per eventi meteo ;

; Napo;

tutte i documenti e le circolari dell’Inl.

Così il ministro del Lavoro Calderone: “Stiamo affrontando oggi un’emergenza che si è già verificata nelle scorse estati. Ci proponiamo di intervenire potenziando gli strumenti già esistenti e disegnando ulteriori strategie che, oltre all’intervento normativo, prevedano anche il coinvolgimento delle parti sociali nell’adozione di buone prassi e di interventi organizzativi capaci di rendere più efficace il presidio della sicurezza dei lavoratori e tutelino la loro salute” ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Già annunciato un prossimo incontro istituzionale per il 24 luglio.

Inail

Stress termico, progetto Worklimate, dati e guida Guida informativa per la gestione del rischio caldo.

Eu-Osha

La guida con gli orientamenti per lavorare in presenza di temperature elevate.

