Il Ministero del Lavoro informa sulla decisione della Commissione Europea di approvare gli Aiuti di Stato per le imprese nel contesto bellico Russia Ucraina.

L’approvazione riguarda le leggi n. 178/2020 (II semestre 2022) e n. 197/2022 (anno 2023), circa 535 milioni. Regmimi approvati nel ambito quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione 9 marzo 2023.

Il supporto si tramuta in esenzione previdenziale per i datori di lavoro privati in caso di assunzioni da luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Le misure sono già state evidenziate da Inps con le circolari:

