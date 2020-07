Gruppi frigoriferi ad assorbimento – Chiarimenti. Questo il quesito sulla normativa antincendio pubblicato dai Vigili del Fuoco l’8 luglio 2020, che ha affrontato in dettaglio l’installazione dei frigoriferi in locali con impianti di produzione di calore.

La nota dei VVF chiarisce innanzitutto che genericamente decreti e regole tecniche vietano espressamente l’installazione in oggetto. Le stesse regole tecniche riportano modalità di installazione e divieti per refrigeratori con soluzioni acquose di ammoniaca, per centrali con gruppi termorefrigeratori a fiamma diretta. Ammessa dal Dm 8 novembre 2019 l’installazione di apparecchi per funzioni complementati o ausiliarie.

Quindi premesso ciò la nota conclude: “in considerazione della tipicità dei gruppi frigoriferi ad assorbimento che, per la produzione di acqua refrigerata, basano il loro funzionamento su un ciclo ad assorbimento impiegando l’acqua quale refrigerante e una soluzione di acqua e bromuro di litio come assorbente, si ritiene che la loro installazione all’interno dei locali destinati ad impianti per la produzione del calore, in attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, possa essere utilmente valutata attraverso la documentazione tecnica integrata dalla valutazione del rischio aggiuntivo secondo il procedimento di deroga ci cui all’art. 7 del Dpr 151/2011 e con le modalità dell’art. 6 del Dm 7 agosto 2012.

Info: Quesiti prevenzione incendi 8 luglio 2020 – Gruppi frigoriferi ad assorbimento – Chiarimenti

