Chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 01.12.2018″Pubblicata dai Vigili del Fuoco la nota n. 16419 del 28 novembre 2018 che risponde a richiesta di Chiarimenti su art. 1, comma 1122, lettera i della Legge 27/12/2017 n. 205 – Proroga alberghi – Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 01.12.2018. Risposte a richieste di chiarimento sul regime di proroga per le strutture turistico alberghiere oltre 25 posti letto.

In particolare il quesito affrontato interessa le attività ricettive con esercizio temporaneamente sospeso e momentaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, e la possibilità che queste beneficino della proroga al 30 giugno 2019 o altrimenti debbano presentare Scia parziale entro il 1° dicembre 2018.

La nota risponde: “si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare del regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la Scia parziale anche oltre il termine del 1° dicembre”.

Alla Scia si dovrà allegare una dichiarazione sulla sospensione, chiusura stagionale, esercizio parziale dell’attività. Ovvero dichiarazione su attività sostenuta con numero di posti inferiore a quelli previsti dalla norma sulla prevenzione incendi.

Info: VVF Norme prevenzione incendi nota n.16419 28 novembre 2018

Ti potrebbe interessare