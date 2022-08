Con note n.3106 dell’8 agosto 2022 e n.96 del 5 agosto 2022 Inps riporta date e indicazioni per la domanda riguardante il bonus lavoratori fragili di 1000 euro una tantum istituito dall’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021.

Il bonus, 2022 e per dipendenti del settore privato, interessa lavoratori con periodo massimo indennizzabile di malattia nel 2021 raggiunto e non in smart working nei periodi di malattia.

L’indennità in esame non concorre al reddito ed è compatibile con altre indennità e disoccupazione. Viene riconosciuta con domanda e autocertificazione dei requisiti. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2022. Tramite gli abituali canali Inps.

Nel servizio online presente anche il manuale utente per la compilazione.

