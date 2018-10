Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016. Questo il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 213 del 13 settembre 2018.

Il decreto riporta i requisiti dei soggetti formatori, degli organismi addetti alla formazione del personale addetto a carico e scarico di gas naturale e biogas, indicando i termini della verifica finale e i dettagli del programma dei corsi: completi di 16 ore o ridotti di 8 ore.

L’articolo 1 indica quali sono i soggetti formatori a norma del punto 6.1 dell’allegato del decreto del Ministero dell’Interno del 3 febbraio 2016 (Regola tecnica). Sono gli stessi Vigili del Fuoco oppure privati o enti che devono disporre di almeno uno dei requisiti indicati dal successivo articolo 2:

laurea magistrale o triennale a indirizzo tecnico propedeutici alla professione ed esperienza biennale nel settore;

iscrizione nell’elenco Ministero Interno articolo 16 Dlgs 8 marzo 2006 n.139;

certificato di formazione gestione sostanze pericolose Mit Dlgs 4 febbraio 2000 n.40.

Ogni corso dovrà avere un direttore nominato dal’organismo formatore. Dovrà avere una durata minima di sedici ore, una parte teorica e una pratica e un numero di discenti non superiore a venti. Potrà essere di otto ore in caso di discenti in possesso del certificato di formazione professionale ADR. Gli attestati di proficua frequenza dovranno essere inviati dall’organismo formatore alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

Alla verifica finale potrà essere ammesso il discente che avrà meno del 20% di assenze. Verifica con venti domande a risposta multipla, superata con quattordici. Un mese per ripetere l’esame nel caso il precedente non sia andato a buon fine.

Gli argomenti dei corsi:

Nozioni fondamentali sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas metano, del biogas e delle loro miscele (2 ore);

Modalità d’uso e precauzioni di esercizio (2 ore);

Operazioni di carico e scarico in condizioni di sicurezza (3 ore);

Istruzioni per l’utente e situazioni di emergenza (2 ore),

Nozioni sull’etichettatura e cartellonistica di sicurezza (1 ora);

Esercitazioni pratiche (3 ore),

Mezzi di estinzione dell’incendio e loro utilizzo (3 ore).

Corso ridotto:

Operazioni di carico e scarico in condizioni di sicurezza (3 ore);

Istruzioni per l’utente e situazioni di emergenza 8 (2 ore),

Esercitazioni pratiche (3 ore),

Mezzi di estinzione dell’incendio e loro utilizzo (3 ore).

Info: VVF, Norme di prevenzione incendi, Decreto n.213 del 13 settembre 2018

