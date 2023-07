Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2023 il Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2023.

Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.

Si tratta del provvedimento approvato dal Governo il 27 giugno 2023 che ha disposto:

bonus per famiglie con più di quattro figli Isee 15mila – 30mila euro;

euro; Iva 5% gas metano civile e industriale;

gas metano civile e industriale; azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

