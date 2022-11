Green new deal. Al via la presentazione delle domande per il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico riguardante progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare.

Si tratta dell’intervento disciplinato dal decreto interministeriale 1° dicembre 2021 e 23 agosto 2022 e che interessa progetti di ricerca industriale e di industrializzazione sostenuti da imprese di qualsiasi dimensione. Realtà industriali, agroindustriali, artigiane, servizi per l’industria e centri di ricerca.

I progetti dovranno avere costi tra i 3 e i 40 milioni di euro, ed avere durata 12-36 mersi. Accesso al finanziamento a sportello o negoziale a seconda dell’entità dell’importo. Contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati.

Fondo da 750 milioni di euro. Domande online dal 17 novembre 2022.

Voucher connettività imprese

Sulla home del sito del Ministero si ricorda come sia ancora possibile fino al 15 dicembre prenotare il voucher connettività imprese. Per micro, piccole e medie imprese persone fisiche titolari di partita IVA.

Ti potrebbe interessare