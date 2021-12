Pubblicati da Inps con circolare n. 189 del 17 dicembre 2021 chiarimenti sul Congedo parentale SARS CoV-2 secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, per genitori lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, lavoratori autonomi.

La nota operativa riguarda il congedo che fino al 31 dicembre può

fruito dal genitore per tutto o parte del periodo di quarantena da contatto, sospensione attività didattica o educativa in presenza del figlio, chiusura del centro diurno assistenziale. Anche in maniera alternata dai genitori in caso di proroga.

Unica indennità in caso di sovrapposizioni di provvedimenti. Indennità del 50%. Possibilità di conversione in Congedo parentale Sars Cov-2 per i periodi fruiti fino al 21 ottobre 2021 o fino al rilascio della procedura, come congedo parentale. “Il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda di Congedo parentale SARS CoV-2, per periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione”, dandone immediatamente comunicazione al datori di lavoro.

La circolare tratta in dettaglio:

lavoratori dipendenti del settore privato,

congedo per i figli con disabilità grave,

iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

compatibilità e incompatibilità del congedo in modalità giornaliera e oraria.

La modalità di presentazione della domanda verrà comunicata con prossimo messaggio.

