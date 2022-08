Pubblicate da Inps con circolare 2 agosto 2022, n. 95, indicazioni sugli Anf e sul riconoscimento per i lavoratori extracomunitari. La circolare segue la precedente del 25 luglio sui titoli di soggiorno per l’Assegno unico.

Deriva da quanto espresso dalla Coste Costituzionale l’11 marzo 2022 con sentenza n.67 in merito al diritto di fruizione dell’Assegno e che ha chiarito quanto questo spetti “ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia”.

Il documento indica i requisiti per godere del beneficio ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988.

Ricorda la disciplina sull’Assegno unico attualmente in vigore e per la quale dal 1° marzo 2022 ” gli Anf vengono riconosciuti “esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli”.

