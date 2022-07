Con la circolare n.29 del 26 luglio 2022 Inail ha riportato indicazioni sulla modifica del tasso di interesse di rateazioni e della misura delle sanzioni civili.

La modifica decorre dal 27 luglio 2022 e deriva dalla politica monetaria della Banca centrale europea che ha fissato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.).

Le variazioni sono: 6,50% rateazioni premi e accessori e 6% sanzioni civili. Le percentuali interesseranno i piani di ammortamento e le sanzioni successive al 27 luglio, non quanto già in essere.

Per quando riguarda gli interessi legale e legale maggiorato delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento del premio in procedura concorsuale, il tasso applicato sarà rispettivamente dell’1,25% e 3,25%.

“Tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento

principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%”.

