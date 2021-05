Con Inail, ricomincio dal mio lavoro. Questa la nuova edizione della campagna di comunicazione Inail sui progetti di reinserimento professionale delle persone con disabilità da lavoro.

La campagna è indirizzata a datori di lavoro, lavoratori e parti sociali per informare sulle misure di sostegno esistenti e sul finanziamento dei progetti personalizzati di reinserimento, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento ambienti e postazioni di lavoro, formazione e informazione.

Questa la pagina Inail con la normativa e gli aggiornamenti sul sostegno al reinserimento lavorativo.

Così il presidente Inail Bettoni: “Dopo le grandi difficoltà causate nell’ultimo anno dalla pandemia adesso, con il via libera del Governo alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali, è stato intrapreso il cammino per la ripartenza. Proprio per questo abbiamo pensato che fosse il momento giusto per tornare a parlare di ritorno al lavoro e, in particolare, di ritorno al lavoro delle persone con maggiori fragilità, le persone con disabilità”.

La nuova campagna segue e aggiorna la precedente del 2020.

Info: campagna Con Inail ricomincio dal mio lavoro

