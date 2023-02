Bando Isi Inail 2022. Pubblicato da Inail il 1° febbraio 2023 e sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio l’avviso pubblico per investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Stanziati in questa occasione 333 milioni euro.

Assi e prime date

Il Bando Isi 2022 prevede cinque assi di finanziamento con i seguenti massimali:

progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (fino al 65% limiti 5mila – 130mila, nessun limite per imprese sopra i 50 dipendenti per adozione di modelli organizzativi);

riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – (fino al 65% limiti 5mila – 130mila);

bonifica da materiali contenenti amianto (fino al 65% limiti 5mila – 130mila);

micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (fino al 65% e limiti 2mila – 50mila euro);

micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (40% e 50% giovani agricoltori, limite mille – 60mila euro).

Abituale la procedura, che va dalla compilazione online della domanda, al codice identificativo fino all’inoltro della domanda e agli elenchi cronologici.

Le date di ogni fase verranno comunicate a partire dal 21 febbraio 2023.

Così il presidente Inail Franco Bettoni: “il supporto alle aziende che investono in sicurezza è obiettivo prioritario dell’Istituto. Lo strumento degli incentivi Isi rappresenta, infatti, una leva di intervento strutturata, attraverso la quale l’Inail promuove e sostiene l’impegno virtuoso delle aziende che scelgono di puntare sulla sicurezza, non limitandosi solo agli interventi imposti dalle norme, avendo ben compreso che la prevenzione genera un importante ritorno in termini economici, sociali, di competitività e di benessere organizzativo”.

