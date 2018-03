BILBAO – Malattie professionali. È stata pubblicata da Eu-Osha una nuova area del sito dedicata alle malattie sul lavoro, area che raccoglie le descrizioni delle principali categorie di disturbi, ricerche riguardanti la prevenzione, il reinserimento lavorativo.

2,4 milioni nel mondo, 200.000 in Europa. Questa la stima riportata dall’Agenzia in merito ai decessi causati ogni anno da malattie lavoro correlate. La nuova area del sito affronta cause, prevenzione, azioni e normativa inerenti le seguenti patologie:

“disturbi muscolo-scheletrici;

stress e disturbi di salute mentale;

tumori professionali;

malattie della pelle;

malattie professionali causate da agenti biologici”.

Il sito elenca quindi tutti i regolamenti recenti e le definizioni, buone pratiche aziendali, infine i tre progetti di ricerca lanciati nel 2015 su: riabilitazione e reinserimento al lavoro dopo il cancro, malattie correlate al lavoro causate da agenti biologici, e sistemi di allarme e sentinella in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

L’attività di diffusione di informazioni, ricerca e prevenzione condotta da Eu-Osha rientra in quanto previsto dal quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020.

Info: Eu-Osha nuova area sito sulla prevenzione delle malattie professionali

