BeActive. Dal 23 al 30 settembre 2021 ricorre la “Settimana europea dello sport – European Week of Sport 2021 EWoS”, settima edizione della manifestazione indetta dalla Commissione europea per promuovere stili di vita sani e attività fisica.

#BeActive

Gioia, resilienza, connessione intergenerazionale. La settimana vuole evidenziare come lo sport sia in grado non solo di apportare benessere alla persona ma anche di unire, sollevare e contribuire alla costruzione di una società resiliente. Che aggreghi indipendentemente dall’estrazione sociale, dalla provenienza e dall’età dei cittadini.

La cerimonia ufficiale di apertura si terrà il 23 settembre in Slovenia, sul Lago di Bled. Qui il calendario degli eventi in Europa.

Per quanto riguarda l’Italia, gli appuntamenti sono coordinati dal Dipartimento per lo sport del Governo e organizzati dalla società a società Sport e Salute. Si terranno in ogni Regione (qui per vedere il calendario completo) e presso il Parco Sportivo del Foro Italico. Ogni appuntamento è finanziato direttamente dalla Commissione Europea.

Nel corso della settimana verrà lanciata infine dalla Commissione europea la campagna Healthlife4all per invecchiamento attivo e inclusione sociale.

Eu-Osha

EWoS è richiamata anche da Eu-Osha Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro, che ricorda quanto l’attività fisica sia fondamentale, per il benessere psico-fisico della persona, per prevenire gli effetti della sedentarietà o dei Dms.

Ti potrebbe interessare