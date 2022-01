PensAMi. Questo il nuovo portale che Inps ha rilasciato per calcolare e simulare il futuro pensionistico di una persona.

Pensione a misura. Il sito permette di simulare gli scenari pensionistici in base all’attività lavorativa. Riporta gli aggiornamenti previsti dalla normativa, come quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sulla pensione anticipata, Opzione donna e Quota 102. L’Istituto ricorda come sia uno strumento a titolo esclusivamente informativo.

Il sistema è basato su tre livelli di compilazione e risposta:

pensione dell’intera contribuzione;

pensione contribuzione presente in ciascuna gestione;

accesso anticipato.

