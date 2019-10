Presentato ufficialmente dal Miur il nuovo portale dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, nuovo spazio informativo che riporta dati aggiornati sullo stato di salute degli edifici scolastici italiani.

Il sito raccoglie informazione seguendo indicatori come periodo di costruzione, sicurezza, adeguamento norme antisismiche. Dati in chiaro e che interessano ogni singolo istituto scolastico. Ambiti funzionali, raggiungibilità, volumi e data di costruzione, vincoli, ambiente, riscaldamento, barriere architettoniche, sicurezza, rumori, consumi.

Così il Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti: “Lanciamo oggi il nuovo cruscotto informativo dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica, un nuovo portale, all’insegna della trasparenza e della condivisione, che ci consente di monitorare in maniera continuativa e precisa lo stato delle nostre scuole, di poter intervenire negli istituti più disagiati in maniera tempestiva e di poter utilizzare nuove tecnologie, anche quelle satellitari e aerospaziali di cui il nostro Paese è un grande pioniere, per poter costantemente controllare a livello millimetrico lo spostamento degli edifici pubblici”.

Il 22 novembre ricorre la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e con il Decreto 27 novembre 2015 n. 914.

Info: Miur, portale Anagrafe nazionale edilizia scolastica

