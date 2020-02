Mobilità sostenibile. Il Ministero dell’Ambiente ha annunciato l’avvio di interventi per il miglioramento della mobilità casa-scuola casa-lavoro in 81 tra città e raggruppamenti di Comuni con più di 100mila abitanti. Interventi per 164 milioni complessivi.

Decine le città coinvolte. L’iniziativa rientra nel Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro. 81 i progetti accettati su 114 domande inviate.

Verranno realizzati percorsi ciclabili e pedonali, servizi per la mobilità condivisa, servizi per il trasporto collettivo, infomobilità, accompagnamento.

Così il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “si punta a qualificare ambientalmente la cultura della mobilità, a migliorare la qualità della vita e dell’aria nelle città e a ridurre le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici”.

Info: Ministero Ambiente, al via interventi mobilità sostenibile

