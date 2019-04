Pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali un’infografica sulla corretta applicazione del del Regolamento UE 2016/679 questa volta riguardante i dati sulla salute in ambito sanitario.

Il documento riporta informazioni su tempi di conservazione, nomina Rpd, casi in cui è possibile o meno trattare i dati.

Il trattamento di “categorie particolari di dati” in ambito sanitario è vietato tranne nei casi di motivi di interesse pubblico, interesse per la sanità pubblica e finalità di cura. Il consenso non viene richiesto nei casi di trattamenti essenziali per la cura della salute effettuati o sotto la responsabilità di professionisti soggetti all’obbligo di segretezza.

Recita l’infografica: “È possibile trattare dati sanitari SOLO con il consenso dell’interessato per:

consultazione del Fascicolo sanitario elettronico;

consegna del referto online;

utilizzo di app mediche;

fidelizzazione della clientela;

finalità promozionali o commerciali;

finalità elettorali”.

L’informativa deve essere facilmente comprensibile e soggetta a tempi di conservazione indicati e se non stabiliti da norme specifiche, fissati in base al trattamento.

Obbligatoria la tenuta del registro.

Info: infografica Garante Privacy trattamento dati salute ambito sanitario

