Privacy sotto l’albero. Questa la nuova infografica pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali con indicazioni per la sicurezza, la tutela dei dati nell’uso dei social network, negli acquisti online, in vacanza durante le feste di Natale.

La scheda affronta i seguenti nove punti:

“Auguri a prova di privacy;

Foto e video sotto l’albero;

Pacchi” di Natale;

App senza sorprese;

Se parti non lasciare il buonsenso a casa;

In albergo o al ristorante, Wi-Fi gratuito ma con prudenza;

Se il drone viene in vacanza con noi;

Giocattoli smart, privacy smart;

La miglior difesa”.

Nove consigli di immediata lettura, accompagnati da link di approfondimento, su come utilizzare cartoline e auguri online, sui comportamenti corretti da osservare scattando o postando foto o utilizzando droni, sui pagamenti online false notifiche di spedizione, le applicazioni. La domotica e l’attenzione nel segnalare la propria assenza da casa.

“È importante ricordare che le migliori difese da possibili violazioni della nostra privacy sono la consapevolezza nell’uso delle tecnologie e l’accortezza nel diffondere i nostri dati personali”.

Info: Garante Privacy, infografica Privacy sotto l’albero

