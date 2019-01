Inps informa che dalle ore 10.00 del 28 gennaio 2019 sarà attivato il servizio online per la richiesta del Bonus nido 2019, contributi per il pagamento della retta di asili nido pubblici o privati autorizzati e assistenza domiciliare per bambini con gravi patologie croniche.

2019

Il bonus per effetto dell’’art.1, comma 488, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato elevato per gli anni 2019-2021 alla somma di 1.500 euro.

Interessa minori nati o adottati dal 1° gennaio 2016. Viene erogato direttamente da Inps al richiedente, ovvero alla persona che avrà sostenuto il pagamento, in 11 mensilità di un massimo di 136,37 euro e che non possono comunque superare il costo della retta. Nel caso di assistenza domiciliare viene erogato in un’unica soluzione di 1.500 euro.

La circolare Inps 22 maggio 2017, n. 88 indica tutti i requisiti necessari per presentare la domanda. Previsto un limite di spesa complessivo per il 2019 di 300 milioni di euro e le domande verranno accettate seguendo l’ordine di presentazione.

Quando presentare domanda

Le scadenze per l’invio delle richieste sono: dalle 10.00 del 28 gennaio 2019 alle 23,59 del 31 dicembre 2019. La domanda può essere inviata:

servizio online Inps;

telefono 803 164 gratuito da rete fissa; 06 164 164 mobile;

patronati e intermediari.

Il bonus non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza di asili nido e non può essere coincidente con il bonus infanzia.

Info: Inps, attivazione servizi online Bonus nido 2019

