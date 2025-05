La nuova edizione di Ambiente Lavoro si terrà a Bologna dal 10 al 12 giugno 2025. Il “35° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” si terrà questa volta poco prima dell’estate. Anfos sarà come sempre presente in fiera, Quotidiano Sicurezza Media Partner.

Coordinate

Queste le coordinate per incontrare il nostro staff e per avere notizia delle nostre attività, per consulenze, per un confronto.

Padiglione 26 – Stand: B48

Per una tre giorni di incontri e lavoro sulla cultura della sicurezza, la formazione, la prevenzione.

Webinar gratuito

Come nella scorsa edizione, Anfos in occasione della manifestazione presenterà un nuovo webinar gratuito di 4 ore valido 4 crediti formativi per RSPP, ASPP e formatori, al quale i visitatori potranno iscriversi presso il nostro spazio espositivo.

Un webinar on demand che potrà essere seguito dopo la Fiera, ricevendo un apposito link all’indirizzo email lasciato per l’iscrizione.

Anfos

Anfos è l’Associazione nazionale formatori della sicurezza su lavoro. È Associazione sindacale dei lavoratori – Soggetto formatore ai sensi degli artt.32 comma 4 e 98 comma 2 del D.lgs 81/08 e s.m.i. In qualità di associazione di categoria dei formatori della sicurezza, ne tutela gli interessi morali, intellettuali e professionali e svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell’attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro, anche in rapporto con altri enti ed istituzioni, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.

Anfos rappresenta e tutela gli interessi di:

formatori nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Responsabili del Servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/80;

Addetti al Servizio di sicurezza e protezione (ASPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Anfos può essere annoverata tra le associazioni sindacali firmatarie di CCNL maggiormente rappresentative delle categorie di lavoratori e professionisti ad essa iscritti, sia ove si faccia riferimento al numero degli associati, sia con riferimento alle peculiarità delle mansioni da loro svolte, sia per la capillare distribuzione delle Sedi territoriali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Da settembre 2014 Anfos è ente confederato Confsal – Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori.

Anfos è inserita nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi e in virtù di tale elenco può rilasciare la suddetta attestazione di qualità a Formatori per la sicurezza sul lavoro, Rspp/Aspp.

Si fa promotrice della sicurezza sui luoghi di lavoro mediante molteplici attività quali corsi di formazione, consulenze, studi e ricerche nel settore. Grazie a informazioni, news ed eventi pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione, è possibile restare sempre aggiornati in merito alla tematica della sicurezza sul lavoro e alle tematiche ad essa correlate quali medicina del lavoro e valutazione dei rischi.

Anfos è 3241 formatori iscritti. 1575 centri in Italia.

Contatti

Sede nazionale: Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – Anguillara S. (RM)

Telefono: 069962704

www.anfos.org

Quotidiano Sicurezza

Quotidiano Sicurezza – blog edito da Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro è dal 2011 media partner dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro nelle campagne “Ambienti di lavoro sani e sicuri”.

