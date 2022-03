Oltre nuove imprese a tasso zero. Con decreto del 16 marzo 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifinanziato con 150 milioni la misura per l’autoimprenditorialità dedicata a micro e piccole imprese under 35 o gestire da donne, senza limiti di età. Come previsto dalla legge di bilancio 2022.

Il provvedimento riguarda micro e piccole imprese esistenti da non più di 60 mesi e persone fisiche per la costituzione di nuove. Nei seguenti settori:

produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

fornitura servizi;

commercio beni e servizi;

turismo.

I contributi sono in forma di finanziamento a tasso zero per dieci anni e contributi a fondo perduto, che complessivamente potranno coprire fino al 90% della spesa.

Domande gestite da Invitalia e che potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 24 marzo 2022.

Le FAQ.

