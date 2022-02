Lavoro domestico. Con nota del 1° febbraio 2022 Inps ha comunicato le fasce di contribuzione e i coefficienti di contribuzione 2022 per il lavoro domestico. Con e senza il contributo addizionale.

Importi calcolati sulla variazione Istat dell’1,9% dell’indice dei prezzi al consumo.

Dipendenti

Con circolare del 28 gennaio Inps ha quindi comunicato i limiti di retribuzione giornaliera e aggiornamento di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti.

Contributo disoccupati figli con disabilità

Nella nota del 31 gennaio le informazioni per la domanda di contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità non inferiore al 60%. Si tratta del beneficio introdotto dal decreto del 12 ottobre 2021 con le disposizioni attuative della Legge di Bilancio 2021.

Dal 1° febbraio 2022 la procedura è online e potrà essere presentata richiesta anche per il beneficio 2021.

Pagamenti con ratei mensili, verranno comunicate con prossimo messaggio Inps le modalità per i pagamenti 2021. “”In attesa della pubblicazione della circolare dell’Istituto, con la quale saranno illustrate nel dettaglio le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021 e dal richiamato decreto interministeriale, nonché le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti”.

Fondo solidarietà attività professionali

Con nota del 1° febbraio n.234 Inps ha quindi informato sulla nuova platea dei soggetti ai quali possono essere dedicate le risorse del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Fondo istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 e illustrato con circolare 26 maggio 2021, n. 77.

