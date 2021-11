Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate provvedimento, istruzioni e comunicato stampa per la richiesta di contributi a fondo perduto per le start-up, ovvero partite Iva aperte nel 2018 con inizio attività nel 2019. Come previsto dal Decreto Sostegni.

Contributo fino a mille euro, non previsto il requisito del calo del fatturato del 30% ma il possesso degli altri requisiti indicati dall’articolo 1 del Decreto Sostegni e ricavi non superiori a 10milioni di euro.

Il contributo fino a mille euro varierà in base al rapporto richieste – limite di spesa. La percentuale verrà notificata dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo provvedimento.

Domande online su Fatture e Corrispettivi dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021.

