Pubblicate da Inps con circolare n.115 del 13 ottobre 2022 indicazioni per l’indennità una tantum per l’anno 2022 per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale disposta dal Decreto Aiuti.

Si tratta del beneficio di 550 euro per lavoratori dipendenti di aziende private che siano:

titolari contratto 2021;

periodi non interamente lavorati di almeno un mese, tra sette settimane e venti settimane.

Inps specifica che il bonus è compatibile con assegno ordinario di invalidità e non concorre a reddito.

Viene corrisposto da Inps stesso su domanda da presentare entro il 30 novembre. Online, oppure tramite Contact Center Multicanale Inps e patronati.

