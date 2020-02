Come annunciato lo scorso gennaio sono state pubblicate da Inail le date delle fasi del bando Isi 2019 per incentivi alla sicurezza sul lavoro.

Queste le scadenze previste:

16 aprile 2020 – 29 maggio 2020 procedura online per la compilazione della domanda;

procedura online per la compilazione della domanda; 5 giugno 2020 download codice identificativo e comunicazione delle date per l’invio definitivo della candidatura (Click day).

Ricordiamo che il bando Isi Inail 2019 ha stanziato più di 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto per sostenere interventi suddivisi in cinque assi di finanziamento. Per:

investimento e di adozione di modelli organizzativi;

riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;

bonifica da materiali contenenti amianto;

micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;

micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

