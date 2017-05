BILBAO – Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età. Dopo l’annuncio dato lo scorso dicembre e il lancio del premio buone prassi Eu-Osha ha presentato oggi ufficialmente a Bruxelles la nuova campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri per il biennio 2016-2017.

#EUhealthyworkplaces ad ogni età

Una campagna destinata all’attenzione di imprese pubbliche e private, per la promozione e la realizzazione di un lavoro sostenibile in tutte le fasi della vita lavorativa e un invecchiamento sano.

Quattro saranno i grandi obiettivi perseguiti: promozione del lavoro sostenibile; evidenziare l’importanza della prevenzione dei rischi; fornire strumenti a datori di lavoro e lavoratori per la gestione della sicurezza sul lavoro; informazione e scambio di buone pratiche.

Così Christa Sedlatschek, direttrice Eu-Osha nell’intervento di di presentazione: “Focalizzando l’attenzione su una modalità di lavoro sostenibile durante tutta la vita lavorativa, non solo i lavoratori possono proteggere meglio la loro salute, ma è probabile anche che le aziende possano godere di importanti vantaggi. Lavoratori sani sono lavoratori produttivi, e lavoratori produttivi sono essenziali per qualsiasi organizzazione efficace: si tratta quindi di una situazione vantaggiosa per tutte le parti. Pertanto, conferiamo grande valore alla cooperazione tra l’Eu-Osha e i nostri punti focali, i partner ufficiali della campagna e i partner del mondo dell’informazione, e li ringraziamo per l’impegno mostrato nell’ambito delle campagne precedenti. Siamo molto lieti di poter lavorare nuovamente con loro nel corso dei prossimi due anni“.

Sito strumenti e pubblicazioni

È online da ora il nuovo sito della campagna, anche in italiano, che contiene decine di strumenti, guide, tool, video, informazioni già utilizzabili e che avremo quindi tempo di esplorare nei prossimi giorni.

Una parte è dedicata a spiegare il perchè della scelta del tema “ad ogni età”, di un tema nato anche dopo lo studio che Eu-Osha ha condotto sulle politiche future ed esistenti in Europa in relazione al cambiamento demografico sul lavoro.

“In base alle previsioni, entro il 2030 i lavoratori di età compresa tra 55 e 64 anni costituiranno il 30% o più della forza lavoro in molti paesi europei. Con l’innalzamento dell’età pensionabile in molti Stati membri, molti lavoratori probabilmente avranno una vita lavorativa più lunga. Per questo, è importante impegnarsi per garantire condizioni di lavoro sicure e sane in tutto l’arco della vita lavorativa”. Impegnarsi perché:

“una vita lavorativa più lunga può comportare un’esposizione più prolungata ai rischi ;

; il numero di lavoratori con problemi di salute cronici ed esigenze specifiche è destinato ad aumentare;

i lavoratori in età avanzata potrebbero essere più vulnerabili a determinati pericoli per la sicurezza e la salute;

si deve tenere conto del tasso elevato di problemi di salute legati al lavoro in alcuni settori e in alcune occupazioni che comportano un carico di lavoro fisico e/o mentale elevato, mansioni manuali o un orario di lavoro atipico;

la prevenzione della disabilità, la riabilitazione e il ritorno al lavoro assumono un’importanza sempre crescente;

occorre affrontare a livello sociale la questione della discriminazione basata sull’età”.

Napo

Nei giorni che verranno andremo a illustrare il toolkit, gli strumenti messi a disposizione per lavoratori, professionisti, datori di lavoro, ricercatori, come partecipare. Questa intanto la guida della campagna in italiano. Questo il film di Napo realizzato per l’occasione. Back to a healthy future.

Info: Eu-Osha lancio Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età

