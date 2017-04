ROMA – Marchi storici. Sono aperte dal 4 aprile le domande per i finanziamenti previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC – UIBM) per la valorizzazione dei marchi depositati prima del 1967. 4,5 milioni di euro per finanziare micro piccole e medie imprese.

I finanziamenti sono concessi in conto capitale e possono essere utilizzati per acquisto di servizi specialistici, attrezzature, macchinari e software utili al progetto di valorizzazione del marchio in questione. Per servizi di supporto, ovvero ampliamento diffusione e protezione del marchio.

Pootranno coprire fino all’80% delle spese ammissibili per quanto riguarda i servizi di supporto e 50% per acquisto macchinari attrezzature e hardware.

La procedura di invio domande aperta dal 4 aprile prevede la registrazione su form online e quindi l’assegnazione di un numero di protocollo per l’invio definitivo della richieste via Pec. Invio che deve essere effettuato entro cinque giorni dall’assegnazione del protocollo stesso. Bando aperto fino a esaurimento delle risorse.

