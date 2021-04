Agricoltura e silvicoltura: un settore con gravi problematiche per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Questa la nuova pubblicazione Eu-Osha (in inglese) che affronta la sicurezza sul lavoro in agricoltura, prima in una serie di tre documenti di sintesi dedicati al settore.

In questo documento l’Agenzia analizza le necessità per la prevenzione e le sfide per il futuro. I rischi predominanti come quelli derivanti dalla gestione degli animali, le macchine e i trattori, e i rischi emergenti e presenti: pesticidi, DMS, malattie zoonotiche, cancro della pelle, stress e rischi psicosociali.

L’indice della scheda:

I primi otto fattori di rischio in agricoltura;

Sfide per la salute sul lavoro;

Un settore in transizione;

Cambiamenti e risultati in materia di SSL;

Raccomandazioni e misure di SSL;

Raccomandazioni politiche relative alla SSL.

Info: Eu-Osha rischi emergenti e sfide sicurezza lavoro agricoltura

