Firmato dal ministro del Lavoro e notificato il 5 aprile 2022 il Dm 54 sulle modalità di attività ispettiva riguardante le imprese sociali, enti in scioglimento volontario o in concordato preventivo; le procedure per il riconoscimento degli enti associativi.

Il decreto dispone che i controlli debbano interessare il rispetto di quanto previsto dal Dlgs 3 luglio 2017, n. 112. Controlli ordinari eseguiti annualmente dal Ministero del Lavoro e straordinari dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il Ministero dello Sviluppo Economico si occuperà delle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.

