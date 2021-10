Ema ha avviato la valutazione della richiesta di di BioNTech/Pfizer di estendere il proprio vaccino Cominarty contro il Covid-19 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni.

La richiesta è in ora in esame presso Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia e il parere, previsto tra due mesi, sarà poi trasmesso alla Commissione europea.

