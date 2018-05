ROMA – I Vigili del Fuoco comunicano che si terrà nella sede Isa Istituto Superiore Antincendi a Roma dal 3 al 5 ottobre 2018 “Technology for All 2018” quinta edizione del forum su innovazione tecnologica per il territorio e l’ambiente, i beni culturali e le smart city.

Programma in definizione, tra gli argomenti già segnalati dai VVF troviamo: Bim e controllo impianti rischio di incidente rilevante, scansione delle strutture del patrimonio culturale danneggiato dai terremoti, edifici e vegetazione.

Info: VVF Technology for all 2018

