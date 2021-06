Annunciata dall’Helpdesk Reach la pubblicazione sulla Gazzetta Europea del 1° giugno 2021 del Regolamento 2021/876 del 31 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le domande di autorizzazione e le relazioni di revisione per gli usi di sostanze nella produzione di pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione e nella riparazione di articoli e prodotti complessi la cui produzione è cessata e recante modifica del regolamento (CE) n. 340/2008.

Formati semplificati, nessun piano di sostituzione, tariffe ridotte oltre il 50%.

