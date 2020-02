Trasporto pubblico locale. Il Ministero del Lavoro Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative informa sulla scadenza del 31 marzo 2020 per l’invio della documentazione per i rimborsi 2019 riguardanti l’indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale.

La nota riporta in allegato Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Tabella Oneri 2019.

Info: Ministero Lavoro scadenza indennità malattia trasporto pubblico

Ti potrebbe interessare