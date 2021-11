Pubblicati il 29 ottobre 2021 i decreti del Ministero del Lavoro

voro e delle Politiche Sociali n. 186 e n.188 del 23 settembre 2021 sulla rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° gennaio 2021, per i settori agricoltura e industria/navigazione/infortuni in ambito domestico e di cui alla delibera n. 203 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 20 luglio 2021.

Rendite, assistenza personale, assegno una tantum e assegni continuativi.

Ti potrebbe interessare