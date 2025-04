Con nota del 14 aprile il Ministero del Lavoro informa sulla firma dei due decreti attuativi dei Bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione, per benefici alle aziende in caso di contratto a tempo indeterminato per lavoratori under 35 e lavoratrici inoccupate da oltre ventiquattro mesi.

Benefici di due anni, di importo massimo 650 euro.

Così il ministro del Lavoro Marina Calderone: “Interveniamo su due criticità strutturali che nascono da lontano, ossia la partecipazione di giovani e donne. Con questi decreti diamo certezze e prospettiva alle imprese e ai lavoratori, continuando sulla strada di incentivazione del lavoro di qualità, a tempo indeterminato, con una particolare attenzione alla realtà del Mezzogiorno”.

