Pubblicato sulla Gazzetta Europea del 21 luglio 2021 il Regolamento (UE) 2021/1199 del 20 luglio 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive. A segnalarlo l’Helpdesk Reach.

Sarà in vigore il 10 agosto 2022. I limiti per otto IPA passeranno da 100 mg/kg a 20 mg/kg.

