Ecobonus. Dal 14 settembre al via le prenotazioni per veicoli con emissioni 0-60g/km di CO2. Riallocati 57 milioni per i 6mila euro per acquisto auto a basse emissioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi prorogato i termini per completare le prenotazioni in corso per le categorie a M1, M1 speciali, N1 e L.

Ti potrebbe interessare