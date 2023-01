Approvata dal Consiglio dei Ministero n.16 del 12 gennaio 2023 la proroga del bonus benzina per i lavoratori dipendenti.

Il Governo ha disposto che il limite per la concessione di un buono fino a 200 euro per i dipendenti del privato, non concorrente alla formazione del reddito, sarà il 31 dicembre 2023.

