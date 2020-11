Con una nota del 16 novembre il Ministero del Lavoro informa sulla procedura per la comunicazione delle Dimissioni volontarie in caso di difficoltà con l’account Spid. La procedura si articola in:

“compilare il modulo cartaceo disponibile al seguente link ;

; inviare il modulo via PEC al datore di lavoro e, per conoscenza, all’indirizzo infosdv@lavoro.gov.it”.

Possibile aprire un ticket presso l’URPonline.

Info: Ministero Lavoro, procedure Dimissioni volontarie problemi Spid

