Ecobonus. Il Ministero dello Sviluppo economico informa che dal 2 gennaio 2020 sono aperte le prenotazioni per l’acquisto delle automobili M1, ovvero dei veicoli per il trasporto di persone con massimo otto posti a sedere e che siano: nuovi, con emissioni non superiori a 70g/km, immatricolati da marzo 2019 e che costino meno di 50mila euro.

Questo il sito di riferimento per gli Ecobonus , stanziati 40 milioni di euro.

Info: Mise, aperte prenotazioni Ecobonus 2020

