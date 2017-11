ROMA – Premio Imprese per la sicurezza.Si terrà martedì 5 dicembre a Roma nella Sala Andrea Pininfarina di Confindustria la cerimonia di premiazione dell’edizione 2017 del concorso per aziende e gestione della sicurezza sul lavoro organizzato da Confindustria e Inail, in collaborazione con Apqi e Accredia.

