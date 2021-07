Aggiornata da Echa la Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti. Otto le sostanze aggiunte, in un elenco che ora comprende 219 unità.

Le sostanze sono state inserite in lista in quanto tossiche per la riproduzione, cancerogene, sensibilizzanti delle vie respiratorie o interferenti endocrini. Questo l’Elenco delle 219 sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione.

